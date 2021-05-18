Москва, , 08:56 — REGNUM Экспортная версия нового российского ударного вертолёта Ми-28НМ очень интересует зарубежных заказчиков. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолёты России».

Мантуров отметил, что наработки по этому вертолёту будут внедрять в его экспортную версию. Высокий интерес к ней проявляют не только традиционные заказчики, то есть страны Ближнего Востока, Африки и Азии, но и новые партнёры.

Экспортная версия вертолёта уже подтвердила высокую надёжность, пояснил министр.

Серийный вертолёт Ми-28НМ будет участвовать в лётной программе авиасалона МАКС-2021, который пройдёт в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ударные вертолёты Ми-28НМ призваны заменить Ми-24 в росийских войсках. Минобороны РФ заказало 98 таких машин.

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