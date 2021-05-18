Кызыл, , 08:48 — REGNUM В Туве за прошедшую неделю с 8 по 14 мая выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом, что на 4 случая больше, чем на предыдущей неделе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

«За неделю в Кызыле зарегистрировано 25 случаев с ростом на 21, Бай-Тайгинском кожууне — 1, с ростом на 1 случай, Барун-Хемчикском кожууне — 1, Каа-Хемском — 7 с ростом на 3, Тандинском — 1, с ростом на 1, Чеди-Хольском — 1, с ростом на 1», — добавили в штабе.

Среди заболевших, как отмечается, 11 детей и трое пожилых граждан старше 65 лет.

Таким образом, всего с начала года в республике выявлено 1089 случаев заражения. На лечении в настоящее время находятся 103 пациента, состояние 17 из них оценивается как тяжёлое.