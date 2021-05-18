Владивосток, 18 мая 2021, 08:47 — REGNUM Мэр Владивостока Олег Гуменюк заявил, что уходит в отставку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кожемяко в ходе рабочей поездки Трутнева рассказал ему о необходимости смены мэра Владивостока Гуменюка.
По словам главы региона, работа мэра на сегодняшний день не удовлетворяет ни жителей, ни краевые власти, ни федеральный центр. Значимых результатов нет. Выслушав это, Трутнев предложил градоначальнику написать заявление о добровольном уходе.
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