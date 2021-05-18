Владивосток, , 08:47 — REGNUM Мэр Владивостока Олег Гуменюк заявил, что уходит в отставку.

«Сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором (Приморского) края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моём уходе с поста главы Владивостока», — написал он в своем Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кожемяко в ходе рабочей поездки Трутнева рассказал ему о необходимости смены мэра Владивостока Гуменюка.

По словам главы региона, работа мэра на сегодняшний день не удовлетворяет ни жителей, ни краевые власти, ни федеральный центр. Значимых результатов нет. Выслушав это, Трутнев предложил градоначальнику написать заявление о добровольном уходе.

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