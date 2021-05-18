Лондон, , 08:50 — REGNUM Несмотря на снятие запрета на туристические поездки, жителям Великобритании рекомендовано не посещать страны «умеренного риска», в том числе — большинство государств Евросоюза и Россию — без крайней необходимости. Об этом 18 мая заявил глава британского минздрава Мэтт Хэнкок во время своего выступления в Палате общин парламента страны.

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«Правительство дало очень четкие официальные рекомендации против посещения стран и территорий из «желтого» и «красного списков». Проводить отпуск в странах из «желтого списка» не следует. Если страна, куда вы хотите поехать, не включена в «зеленый список», то вам не следует туда ехать за исключением случаев, когда этого требуют чрезвычайные обстоятельства», — сказал он.

При этом Хэнкок отметил, что правительство пока не может сказать, сколько жителей Британии должны пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы страна могла открыть полноценное туристическое сообщение.

Отметим, запрет на выезд за рубеж без веской причины перестал действовать в Великобритании с 17 мая. При этом в «зеленый список» британского правительства входит только 13 стран и территорий, включая Австралию и Израиль, и лишь два государства Европы — Исландия и Португалия.