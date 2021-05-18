Саратов, , 08:55 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 61 213 человек. За прошедшие сутки заболевание выявили еще у 115 жителей, среди них пневмония диагностирована у 40 пациентов. Выздоровели за сутки 259 пациентов, за все время — 56 696 человек. Скончались по состоянию на 18 мая 1008 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре выявили 46 носителей коронавируса, в Энгельсском районе — 20, в Балаковском — 10, остальные — в других муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай на прошлой неделе выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в регионе приближается к отметке в 17 тыс. Скончались за время пандемии 275 пациентов с COVID-19.

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