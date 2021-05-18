Вашингтон, , 08:46 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Бостона» шайбы забросили нападающие Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан.

В составе «Вашингтона» точными бросками отметились форварды Ти Джей Оши и Гарнет Хэтэуэй, оформивший дубль. Российский защитник Дмитрий Орлов отдал две результативные передачи, а капитан команды Александр Овечкин — одну.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед сравнялся — 1:1.

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