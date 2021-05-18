Москва, , 08:44 — REGNUM Некоторые технологии, необходимые для строительства в России современного авианосца, требуют доработки. Об этом рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

По его словам, целесообразность строительства нового авианосца ВПК РФ оценит в ближайшее время при подготовке новой госпрограммы вооружения на 2024−2033 годы. Военно-морскому флоту нужны три таких корабля — головной и два серийных. Уже разработан аванпроект авианосца, существуют и ядерные энергетические установки необходимой мощности.

«Но несколько основных элементов будущего авианосца требуется довести до ума, в том числе, системы взлета и посадки летательных аппаратов», — сказал Поспелов РИА Новости.

Также необходимо создать перспективный палубный корабельный истребитель, который сможет нести нужное количество вооружения. Пока российский флот располагает только одним авианесущим крейсером, это «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Его ввели в эксплуатацию в 1991 году, а в настоящее время ремонтируют.

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