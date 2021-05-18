Москва, , 08:44 — REGNUM На улицах четырёх районов Москвы — Мещанского, Пресненского, Донского и Даниловского районов — с начала 2021 года появились 334 новые точки доступа к бесплатному Wi-Fi, сообщается на портале мэра столицы.

Также расширена зона покрытия сети Wi-Fi на улицах около Московского зоопарка, на Пушкинской площади, Страстном, Петровском и Рождественском бульварах.

Всего в Москве насчитывается более 20,2 тыс. точек доступа к сети Wi-Fi, в пределах Садового и Третьего транспортного кольца — более 3,7 тыс. точек бесплатного доступа к интернету.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала 2020 года появилось более 1000 новых точек сети городского Wi-Fi.

Читайте подробнее: Более 1 тыс. новых точек Wi-Fi появилось в Москве за год