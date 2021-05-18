Ярославль, 18 мая 2021, 08:44 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с нарушением прав жителей Ярославской области, которые жалуются на состояние дороги от деревни Шепелево. Об этом сообщает официальный сайт СКР.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году участок дороги Карабиха — Введенье протяжённостью 6,6 км был отремонтировал методом «холодного ресайклинга» — старый асфальт был снят, измельчён в крошку и уложен заново с добавлением цемента и битумной эмульсии. Однако, по словам жителей, продержалась такая дорога всего две недели, после чего была смыта дождями.
Ремонт дороги проводило государственное предприятие Ярославской области «Ярдормост». Региональные власти обещали, что будет проведён гарантийный ремонт. Местные жители говорят, что ремонтировать попросту нечего — дорога исчезла. Их слова подтверждают и побывавшие на месте активисты ОНФ.
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