Ярославль, 18 мая, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с нарушением прав жителей Ярославской области, которые жалуются на состояние дороги от деревни Шепелево. Об этом сообщает официальный сайт СКР.

Ярославское отделение ОНФ Дорога на Введенье

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году участок дороги Карабиха — Введенье протяжённостью 6,6 км был отремонтировал методом «холодного ресайклинга» — старый асфальт был снят, измельчён в крошку и уложен заново с добавлением цемента и битумной эмульсии. Однако, по словам жителей, продержалась такая дорога всего две недели, после чего была смыта дождями.

«Сообщается, что отремонтированная в прошлом году дорога, которая обошлась бюджету в 39,4 миллиона рублей, в буквальном смысле развалилась. При этом эта дорога — единственный путь для жителей более десятка населенных пунктов», — говорится в сообщении на сайте СКР.

Ремонт дороги проводило государственное предприятие Ярославской области «Ярдормост». Региональные власти обещали, что будет проведён гарантийный ремонт. Местные жители говорят, что ремонтировать попросту нечего — дорога исчезла. Их слова подтверждают и побывавшие на месте активисты ОНФ.