Горно-Алтайск, , 08:42 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено два уголовных дела по статьям кража с проникновением в жилище и кража с банковской карты. В совершении преступлений подозревают подростка 2005 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, 7 мая он похитил сотовый телефон, с которого перевёл 28 тыс. рублей со счёта потерпевшего на карту друга. Деньгами друзья распорядились по своему усмотрению.

Вечером 15 мая в селе Элекмонар Чемальского района он незаконно проник в дом, в котором проживает гражданин США, похитив ноутбук, телефон, наушники и шуруповёрты на общую сумму около 212 тысяч рублей. В ночь на 16 мая он проник в соседний дом, похитив два телефона на сумму 19 тыс. рублей.

К настоящему времени подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, часть похищенного имущества найдено и возвращено владельцам.

«Следователям предстоит выяснить условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, круг его общения, объем проведенной с ним профилактической работы со стороны органов системы профилактики, оценив ее эффективность», — отметили в управлении.