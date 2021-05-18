Сеул, , 08:52 — REGNUM Глава Южной Кореи посетит США в период с 19 по 23 мая. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи Чон Ман Хо.

По его словам, глава государства Мун Чжэ Ин вылетит в Вашингтон 19 мая днём. Утром 20 мая он посетит Арлингтонское национальное кладбище, где возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата, после чего проведёт встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и другими парламентскими лидерами.

21 мая перед встречей с президентом США Джо Байденом глава Южной Кореи проведёт встречу с вице-президентом США Камалой Харрис. 22 мая Мун Чжэ Ин встретится с кардиналом Уолтоном Грегори, после чего отправится в Атланту, где посетит завод южнокорейской компании SK Innovation.

Президент Южной Кореи вернётся на родину 23 мая.