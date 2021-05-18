Оренбург, , 08:38 — REGNUM Глава министерства промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей Бородин отчитался о доходе за 2020 год, который составил более 19,3 млн рублей. Информация об этом обнародована на сайте ведомства.

Чиновник владеет земельным участком (1368 кв. м), домом (458,4 кв. м). На условиях общей долевой собственности имеет земельный участок, дом и две квартиры, расположенные в России. Кроме того, в собственности доли в недвижимости, расположенной за рубежом. В частности, у министра половина квартиры, балкона, парковочного места и кладовки в Чехии. Другая половина заграничной недвижимости принадлежит супруге Бородина.

Напомним, министерство промышленности и энергетики в структуре правительства Оренбуржья появилось после того, как губернатором региона стал Денис Паслер — в конце 2019 года. В феврале 2020 года новое ведомство возглавил Андрей Бородин. Он около 20 лет работал на Новотроицком заводе хромовых соединений. Прошел трудовой путь от помощника сменного мастера до генерального директора.

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