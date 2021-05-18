Уфа, , 08:39 — REGNUM Массовых мероприятий с участием разных классов не предполагается при проведении последнего звонка в школах Уфы. Об этом 18 мая сообщил заместитель начальника Управления образования администрации г. Уфа Вадим Арсланов на заседании в муниципалитете.

По его словам, последний звонок для выпускников 9-х и 11-х классов в школах города состоится 22 мая с 8:00 до 16:00 часов. Перед этим во всех школах пройдут проверки на антитеррористическую защищенность. Для этого будут привлекаться кинологические службы.

«Согласно требованиям правил, при проведении праздника не допускается массовых мероприятий с участием различных классов, а также с привлечением лиц из иных организаций», — приводит пресс-служба слова Арсланова.

Школам рекомендуют проводить мероприятия на открытом воздухе.