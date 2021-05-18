Газа, Палестина, , 08:41 — REGNUM Из-за остановки в результате ударов армии Израиля работы единственной в секторе Газа лаборатории, минздрав анклава вечером 17 мая объявил о прекращении проведения тестов на коронавирус. Об этом 18 мая сообщает информационный портал Dunya Al Watan.

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"Ракетные обстрелы министерства здравоохранения и клиники Ар-Рималь привели к полной остановке работы единственной лаборатории по выявлению коронавируса. С сегодняшнего дня (17 мая — ред.) тестирование населения прекращается», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Израиля Габи Ашкенази провели 17 мая телефонный разговор, в ходе которого обсудили палестино-израильский конфликт.