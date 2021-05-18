Катманду, , 08:36 — REGNUM Сегодня, 18 мая, на родину вернуться граждане России, которые застряли в Непале. Вывозной рейс запланирован на утро. По данным посла России в Непале Алексея Новикова, из Катманду в Москву вылетят более 250 человек.

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«254 человека зарегистрировались на рейс «Аэрофлота», на котором в Россию во вторник будут вывезены российские граждане и граждане других стран, застрявшие в этой горной стране», — уточнил в беседе с ТАСС дипломат.

По его словам, на борт, кроме российских граждан, также поднялись граждане Белоруссии, Молдавии, Украины, Казахстана, Таджикистана, Литвы, Латвии и Мальты. Новиков добавил, что посольство России в полном составе выехало в аэропорт.

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«Помощь пассажирам оказывал врач посольства. Мы также оказали помощь транспортом многим пассажирам, чтобы они могли добраться до аэропорта», — отметил глава российского диппредставительства.

Как сообщало ИА REGNUM, Непал из-за ухудшения эпидемиологической обстановки прекратил международное авиасообщение с 7 мая. позднее запрет на международное авиасообщение продлили до конца 31 мая.