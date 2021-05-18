Челябинск, , 08:36 — REGNUM Застрявшие в Непале из-за локдауна граждане России вылетают домой. Об этом пишут СМИ.

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По данным 74.ru, самолёт летит по маршруту Катманду — Москва. Билет обошёлся на каждого в 58 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 мая Непал приостановил международное авиасообщение. Сотни граждан РФ застряли в этой стране. Среди них оказалась и группа туристов из Челябинска.