Ишим, Тюменская область, , 08:36 — REGNUM Жители тюменского Ишима возмущены отвратительным качеством холодной воды из-под крана. Директор АО «Водоканал» Евгений Филимонов назвал несколько причин помутнения воды, поставляемой в квартиры ишимцев.

В последние дни разбор воды на городских сетях водоснабжения Ишима значительно увеличился из-за жары, особенно в вечерние часы, так как люди поливают садовые участки. Вместе с тем возросло и количество несанкционированных присоединений к городской сети. Кроме того, с 15 мая стартовал сезон ремонтных и строительных работ на сетях водоснабжения. Подключения к городской водопроводной магистрали также могут вызывать временное помутнение воды.

Для улучшения качества воды специальные бригады будут выявлять врезки. В 2021 году продолжает осуществляться модернизация городских инженерных сетей и объектов водоснабжения, сообщает пресс-служба горадминистрации Ишима.

«Но и город не стоит на месте — строятся многоэтажные дома, подключаются новые абоненты. Все это влияет на потребление воды, поэтому мы продолжаем заниматься совершенствованием материально-технической базы», — отметил Евгений Филимонов.