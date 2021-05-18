Санкт-Петербург, , 08:34 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в первом матче полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 78:73 в пользу «армейцев», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Кевин Пангос, набравший 23 очка.

В составе ЦСКА форвард Торнике Шенгелия набрал 17 очков. Центровой Йоханнес Фойгтманн сделал дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

Таким образом, в серии до трёх побед счёт стал 1:0 в пользу ЦСКА. Вторая игра состоится в Санкт-Петербурге19 мая.

Напомним, «Зенит» стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, «армейцы» заняли четвёртое место.