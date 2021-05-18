Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов США Энтони Блинкен обсудил главой МИД Израиля Габи Ашкенази израильско-палестинский конфликт. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что основной темой телефонного разговора стал конфликт между Израилем и Палестиной, а также усилия США, направленные на урегулирование ситуации и прекращение насилия.

Как сообщало ИА REGNUM, США третий раз блокировали принятие Совбезом ООН заявления о немедленном прекращении огня между Израилем и ХАМАС ради реализации собственных дипломатических усилий. Такое решение объясняется тем, что США считают лучшей тактикой «тихую дипломатию».

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