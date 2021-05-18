Вашингтон, , 08:34 — REGNUM В ходе торгов стоимость криптовалюты биткоин возросла на 5,5% и стала составлять $45,041 тыс. Об этом 18 мая свидетельствуют данные торговой площадки CoinDesk по состоянию на 07:25 мск.

При этом в пике за биткоин давали $45,42 тыс., что есть рост на +6,39%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая стоимость биткоина упала более чем на 10% после слов основателя SpaceX и Tesla Илона Маска о том, что компания может продать или уже продала свои активы в этой криптовалюте.