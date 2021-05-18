Токио, , 08:33 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представил модели Corolla GR Sport Black Edition и C-HR Hybrid Black Edition. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Версия Toyota Corolla GR Sport Black Edition имеет 18-дюймовые полированные чёрные легкосплавные диски, чёрный кожаный салон с красной строчкой, а также хромированную решетку радиатора, боковые юбки, диффузор и двойную выхлопную трубу.

Версия Toyota C-HR Hybrid Black Edition оснащена легкосплавными дисками Black Matte диаметром 18 дюймов, чёрным кожаным салоном, аудиосистемой JBL премиум-класса с девятью динамиками и пакетом Tech Pack. Этот пакет включает в себя светодиодные фонари, систему помощи при смене полосы движения, систему контроля слепых зон и систему предупреждения о перекрестном движении сзади.

Пока эти новые версии доступны только на итальянском авторынке. Другие европейские подразделения Toyota планируют включить серию Black Edition в свой каталог в ближайшие месяцы.

Напомним, в июле 2021 года японский автопроизводитель Toyota начнёт принимать заказы на новый кроссовер Crown Kluger. У покупателей первые товарные автомобили появятся уже в августе этого же года.

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