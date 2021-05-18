Москва, , 08:31 — REGNUM Москва получила сертификат соответствия мировому стандарту ISO 37 120−2018 «Устойчивые города и сообщества», устанавливающего основные показатели качества жизни и оказания городских услуг, сообщается на портале мэра столицы.

Оценку проводили 68 независимых экспертов по показателям в таких сферах, как экономика, инновации, здравоохранение, образование, транспорт и безопасность.

Получение сертификата «Устойчивые города и сообщества» позволяет Москве подать заявку на дальнейшую сертификацию по стандартам ISO 37 122−2019 «Умные города» и 37 123−2019 «Жизнестойкие города».

Как сообщало ИА REGNUM, городом, в котором лучше всего встретить ядерную войну, стала Москва.

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