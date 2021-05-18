Джакарта, , 08:30 — REGNUM Полиция Индонезии мобилизовала тысячи сотрудников, чтобы обеспечить безопасность во время проведения в Джакарте акции в поддержку народа Палестины, сообщает CNN Indonesia.

Индонезийские рабочие, являющиеся членами конфедерации профсоюзов индонезийских рабочих, планируют провести демонстрацию перед офисом ООН и посольством США в Джакарте 18 мая.

«Что касается безопасности в самом посольстве США, мы развернули 905 сотрудников, в офисе ООН — 236 сотрудников», — заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Индонезии.

Глава конфедерации профсоюзов индонезийских рабочих Саид Икбал заявил, что он и его сторонники решительно осуждают атаки, совершенные Израилем. По его словам, подобная акция проводится не только в Джакарте, но и в 24 других провинциях Индонезии.

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