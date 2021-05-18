Горно-Алтайск, , 08:30 — REGNUM В Республике Алтай на прошлой неделе выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. По словам главы региона Олега Хорохордина, это в 2,7 раза больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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"Такого уровня заболеваемости у нас не было с конца марта — начала апреля. При этом если в первую неделю мая почти все случаи были в основном в Горно-Алтайске и Майминском районе, то на прошедшей неделе заболевшие зарегистрированы в Шебалинском, Кош-Агачском, Майминском, Улаганском, Онгудайском и Усть-Канском районах», — отметил он.

В Роспотребнадзоре считают, что рост заболеваемости происходит из-за несоблюдения жителями профилактических мер.

Добавим, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в республике приближается к отметке в 17 тыс. Скончались за время пандемии 275 пациентов с COVID-19.