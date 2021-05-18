Санкт-Петербург, 18 мая, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге во вторник, 18 мая, ожидаются кратковременные ливневые дожди, местами возможен град. При этом температура воздуха будет по-прежнему выше климатической нормы для второй декады мая.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка под дождем

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, погоду в Петербургском регионе сегодня определяет атмосферный фронт, связанный с циклоном, выходящим на восток Украины.

«При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди ливневого характера, местами с грозами, в отдельных районах возможен град», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге днём составит +25… +27 градусов, в Ленинградской области будет +24… +29 градусов. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, при грозе порывистый.

Ранее в ГУ МЧС России по Ленобласти предупредили, что в регионе пройдут ливни, грозы, град, во время которых ветер усилится до 15−20 м/с.