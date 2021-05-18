Богота, , 08:30 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 12,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 12 984 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 131 410.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 509 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 81 809.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 931 280 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 15 093 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.