Сеул, , 08:35 — REGNUM Правительство Южной Кореи изучает возможность освобождения от двухнедельного карантина при въезде в страну лиц, вакцинированных от COVID-19 препаратами, которые одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на главу Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний страны Чон Ын Гён.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

В настоящее время одобрение ВОЗ получили пять вакцин, среди которых американские Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, британо-шведская AstraZeneca и китайская Sinopharm.

Отмечается, что данный список может быть расширен до вакцин, непосредственно одобренных для использования в Южной Корее. Однако решение по данному вопросу будет вынесено после консультаций с экспертами.