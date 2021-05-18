Киев, , 08:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани в Киеве. Об этом глава украинского государства написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Рад оживлению отношений Украины и Грузии, — написал украинский лидер. — Передал приглашение президенту Грузии Саломе Зурабишвили присоединиться к празднованию Дня независимости Украины».

Зеленский сообщил, что на встрече с Залкалиани обсуждал вопросы взаимодействия между Киевом и Тбилиси на пути евроатлантической интеграции.

Напомним, 20 мая 2020 года Тбилиси отозвал грузинского посла Теймураза Шарашенидзе из Киева, протестуя против назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой комитета реформ Украины. Посла вернули в Киев только в апреле 2021 года.

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