Киев, , 08:23 — REGNUM Соединенные Штаты планируют втянуть Россию в войну с Украиной и Евросоюзом, заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

Комментируя уголовное преследование Киевом главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука Кузьмин заявил, что действия украинских властей являются частью плана по развязыванию большой войны в Европе. Власть на Украине, «действуя в интересах западных кураторов или заокеанских хозяев», ведёт страну к войне.

«И не просто к войне между Украиной и Россией: украинская власть провоцирует такую войну, в которую пытается втянуть всю Европу», — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

Бесконечные «выклянчивания» военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов — всё это элементы втягивания Европы в большую войну.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук, обвиняемый властью страны в госизмене по трем различным эпизодам, после визита в офис генерального прокурора заявил, что готов защищаться, так как ни в чем своей вины не чувствует. В заявлении ОПЗЖ говорится, что нынешние политические репрессии против Медведчука — результат того, что власть увидела, насколько подавляющее большинство поддерживает его идеи.

Одним из последствий преследования оппозиции и одного из ее лидеров, народного депутата Верховной рады Медведчука может стать эскалация конфликта в Донбассе, который потенциально способен перерасти в большую войну в Европе.

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