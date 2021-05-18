Ульяновск, , 08:23 — REGNUM В Ульяновской области, где установилась аномальная жара, станет ещё жарче. Это следует из оперативных данных ГУ МЧС по региону.

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Спасатели со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии предупреждают, что днём 18 — 19 мая в регионе ожидается жара +30…+35 градусов.

Спасатели призывают жителей чаще ополаскивать водой руки и лицо, пить больше жидкости, при возможности ограничить пребывание на солнце, выбирая для прогулок время до 10 утра или после 16 часов.

«Но при этом не увлекайтесь газированными напитками. Углекислый газ, содержащийся в них, усиливает гипоксию (нехватку кислорода в организме). Жажду лучше всего утолять негазированной минеральной водой, несладкими соками и компотами», — напоминают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 12 муниципалитетах был объявлен четвёртый класс пожарной опасности. Также в Ульяновской области действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено сжигание мусора, пал травы, разжигание костров и розжиг мангалов у лесов.

Напомним, практически ежедневно в регионе регистрируют травяные пожары. Также с начала сезона произошло 40 лесных пожаров.

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