Буэнос-Айрес, , 08:23 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 28,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 28 680 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 335 965.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 505 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 71 027.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 10 138 169 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 2 028 093 получили две дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 16 350 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.