Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Соединённые Штаты намерены реализовать в Киргизии программы по «поддержке» средств массовой информации. На эти цели потенциальному подрядчику Государственный департамент США готов выделить сумму в пределах $10−50 тыс.

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Подать заявку на получение финансирования могут некоммерческие и неправительственные организации, а также независимые СМИ, учреждённые в Киргизии.

Как следует из описания гранта, на который ссылается RT, СМИ в Киргизии можно считать «наиболее открытыми» во всём регионе, однако лишь немногие из них «по-настоящему независимы», а индустрия «страдает от самоцензуры».

Поэтому финансируемые Госдепом США программы должны продвигать свободный обмен информацией и свободу выражения мнений путём поддержки независимой и ответственной журналистики и быть нацелены «на повышение потенциала и устойчивости медиаорганизаций в вопросах объективного и прозрачного освещения событий, сохранения независимости и формирования устойчивости», отмечается в документе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Государственный департамент США направил $300 тыс. на курсы «повышения профессиональных стандартов журналистики» в Черногории. Размер грантов для неправительственных организаций, СМИ и общественных организаций, зарегистрированных в Черногории, с «надёжной репутацией» составил от $30 до 70 тыс.