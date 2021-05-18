Окинский район, Бурятия, 18 мая 2021, 08:18 — REGNUM В Окинском районе Бурятии введён режим ЧС после размыва талыми водами участка дороги регионального значения Монды-Орлик. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, нарушено автосообщение с шестью поселениями.
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«В настоящий момент организованы аварийно-восстановительные работы силами подрядной организации», — отметили в ведомстве.
В отрезанных населённых пунктах, как отмечается, есть имеется продовольственное и медицинское обеспечение. Ситуация находится на контроле Главного управления.