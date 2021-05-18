Окинский район, Бурятия, , 08:18 — REGNUM В Окинском районе Бурятии введён режим ЧС после размыва талыми водами участка дороги регионального значения Монды-Орлик. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, нарушено автосообщение с шестью поселениями.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

«В настоящий момент организованы аварийно-восстановительные работы силами подрядной организации», — отметили в ведомстве.

В отрезанных населённых пунктах, как отмечается, есть имеется продовольственное и медицинское обеспечение. Ситуация находится на контроле Главного управления.