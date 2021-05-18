Тюмень, , 08:17 — REGNUM В Тюменской области самой финансово состоятельным региональным отделением парламентских партий оказалось КПРФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сведения областного избиркома.

По итогам первого квартала 2021 года у Тюменского обкома КПРФ на содержание отделений, мероприятий по пропаганде и проведение конференций осталось на счетах 24,3 млн рублей. У «Единой России» остаток на счетах составляет 9,57 млн рублей, у «Справедливой России» — 5,66 млн, у ЛДПР — 113 тыс. рублей.

Более всего с начала года затратили тюменские единороссы — более 8 млн рублей, КПРФ — 2,88 млн рублей, представители «Справедливой России» — 675 тыс. рублей, ЛДПР — 264 тыс. рублей.