Любляна, , 08:22 — REGNUM В Словении эпидемиологическая ситуация продолжает стабилизироваться, и эта страна предложила Хорватии облегчить пересечение границы для словенцев, которые были вакцинированы только одной дозой вакцины от короновируса компании AstraZeneca. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

В Словении те, кто был вакцинирован одной дозой этой вакцины, также считаются иммунизированными и не нуждаются в отрицательном результате теста в качестве доказательства при въезде в страну.

«На прошлой неделе мы поговорили об этом с хорватскими коллегами, но у нас пока нет окончательного ответа», — заявила в понедельник на пресс-конференции ведущий вирусолог Словении Матея Логар, отвечая на вопрос журналистов.

В нынешней ситуации, если в ближайшее время не будет достигнуто другого двустороннего, компромиссного соглашения, те словенцы, которые примут первую дозу вакцины AstraZeneca в эти дни, могут рассчитывать на отдых в Хорватии только через 12 недель, когда по плану они также привьются второй дозой вакцины от коронавируса.