Москва, , 08:14 — REGNUM По итогам 17 мая дня нефть сорта Brent повысилась на 1,14% до $69,54. Покупатели удерживают высоту готовясь проходить уровень $70 за баррель на фоне открытия европейской экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Несмотря на повышение цен участники рынка одним глазком следят за эпидемиологической ситуацией в Азии, где все больше стран ужесточают карантинные ограничения.

В Индии наблюдается резкое сокращение числа заболеваний COVID-19. Ежедневный прирост заразившихся коронавирусом 17 мая составил 281,3 тыс. человек против 414 тыс. на 6 мая. Показатель опустился ниже отметки в 300 тыс.

В центре внимания нефтетрейдеров два отчета по запасам нефти от Американского института нефти и минэнерго США. Ожидается небольшие снижение запасов нефти.

Сегодня, 18 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $69,60. На ожиданиях восстановления мировой экономики по нефти ожидается рост котировок выше уровня $70 за баррель.

Читайте также: Нефть слегка снижается и ведёт себя логично