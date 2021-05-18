Москва, , 08:14 — REGNUM Тарифы на электроэнергию для населения России являются одними из самых низких в мире, сообщила 18 мая пресс-служба Минэнерго РФ в Telegram-канале ведомства.

«Цены на электроэнергию в России — одни из самых низких в мире, это подтверждается в том числе данными международных институтов, например МЭА», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что ценообразование в этой сфере находится под контролем государства, а индексация проводится с учётом параметров прогноза социально-экономического развития РФ. При этом в стране продолжается обновление электроэнергетики, а расходы на строительство и модернизацию включены в стоимость энергии для потребителей.

«В сравнении с показателями в других странах тарифы для населения в России существенно ниже», — подчеркнули в Минэнерго.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Союзе потребителей России предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения.

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