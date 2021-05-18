Ульяновск, , 08:14 — REGNUM Аэропорт в Ульяновске будет носить имя Николая Карамзина. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Международному аэропорту Ульяновска (Баратаевка) присвоено имя выдающегося историка Николая Михайловича Карамзина. Указ подписан президентом 17 мая 2021 года.

Отметим, что Карамзин написал один из первых обобщающих трудов по истории страны «Историю государства Российского», был редактором «Московского журнала» и «Вестника Европы». Родился 12 декабря 1766 года в Симбирской губернии, умер 22 мая 1826 года в Санкт-Петербурге. По другой версии, местом рождения будущего историка считается Казанская губерния (ныне село Преображенка Оренбургской области).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса пассажиропоток международного аэропорта Ульяновска (Баратаевка) сократился на 15%. Авиарейсы выполнялись в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Симферополь.

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