Будапешт, , 08:13 — REGNUM Российский пловец Климент Колесников побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине. В полуфинале чемпионата Европы по водным видам спорта он преодолел дистанцию за 23,93 секунды.

Предыдущий мировой рекорд — 24 секунды — также был установлен Колесниковым, в 2018 году на чемпионате Европы в Глазго.

20-летний российский пловец вышел в финал дистанции 50 метров на спине.

Колесников является трехкратным чемпионом Европы 2018 года.

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