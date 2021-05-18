Уфа, , 08:17 — REGNUM Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля на трассе в Башкирии. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что днем 17 мая в Буздякском районе автомобиль «Лада Гранта» с прицепом, под управлением 72-летнего мужчины, двигался по автотрассе Самара — Уфа — Челябинск. На 1357 км этой дороги автомашина съехала в кювет и опрокинулась.

Отмечается, что в этом ДТП пострадали два человека: водитель и его 45-летняя пассажирка были доставлены в медицинское учреждение. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погибла женщина.