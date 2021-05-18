Иркутск, , 08:11 — REGNUM Обнародованы доходы губернатора Иркутской области Игоря Кобзева за 2020 год. Судя по официальной информации, они составили 7,7 млн рублей, что на более чем три миллиона рублей меньше, чем годом ранее.

В собственности у Кобзева имеются земельный участок площадью 578 кв. м, квартира площадью 138,4 кв. м, доля в размере ½ в квартире площадью 47,5 кв. м, гараж и доля еще в одном гараже.

В пользовании губернатора находятся три земельных участка площадью 1,9 тыс., 2 тыс. 785 и 879 кв. м, жилой дом на 400 кв. м, квартира площадью 107,1 кв. м, баня, гараж и помещение для проживания площадью 20 кв. м.

Супруга Кобзева, как и за 2019 год, задекларировала нулевой доход. В собственности у нее только автомобиль BMW Х-6 2011 года, в пользовании — две квартиры площадью 107,1 и 138,4 кв. м, два земельных участка площадью 2 тыс. 789 и 879 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев, назначенный врио губернатора Иркутской области одержал убедительную победу на выборах. Необходимость в них возникла после того, как в отставку был отправлен губернатор — коммунист Сергей Левченко.

Позднее президент России Владимир Путин признался, что её причиной стало неисполнение поручений по скорейшему восстановлению инфраструктуры пострадавший во время сильнейшего паводка в 2019 г.

Читайте также: В Приангарье подведены окончательные итоги выборов губернатора