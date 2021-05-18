Москва, , 08:16 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года российские автолюбители приобрели чуть более 56 тыс. новых легковых машин иностранного производства — на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, в РФ выросла доля продаж импортных автомобилей отчётный период. Если год назад она составляла 14,8%, то теперь — 16,2%. Стоит отметить, что по итогам 2020 год этот показатель равнялся 15%.

По данным аналитиков агентства, 33% импортных машин, купленных с января по март, были произведены немецкими компаниями. В общей же сложности их было продано в России 19 тыс. единиц.

На втором месте по продажам находятся японские автомобили. Их продано 15 тыс. экземпляров. Тройку лидеров замыкают машины из Китая (9,3 тыс. единиц).

Напомним, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), за первые два месяца нынешнего года в Россию было ввезено 11,3 тыс. новых легковых автомобилей на общую сумму около 81,4 млрд рублей.

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