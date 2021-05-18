Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 37 708, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 36 441 человек. Скончались 878 пациентов, в том числе трое за последние сутки. В стационарах и на дому лечатся 389 больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 312 коек: занято — 266, свободно — 46 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,3%», — отметили в оперштабе.