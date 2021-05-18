Джакарта, , 08:09 — REGNUM ВМС Индонезии с помощью китайских военных сумели поднять спасательную шлюпку затонувшей в конце апреля подводной лодки Nanggala-402, сообщает CNN Indonesia.

«Корабль, принадлежащий Китаю, смог поднять на поверхность воды спасательную шлюпку», — говорится в заявлении ВМС Индонезии.

Шлюпка весила около 700 килограммов. В самом корабле Nanggala-402 есть две спасательные шлюпки. Они используются для спасения персонала судна в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Напомним, в конце апреля 2021 года подводная лодка ВМС Индонезии затонула с 53 членами экипажа на борту. Инцидент произошел во время военных учений. Затонувшее судно обнаружено на глубине 838 метров.