Москва, , 08:08 — REGNUM Рубль 17 мая возобновил укрепление к доллару и евро на вечерних торгах на фоне повышения цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть сорта Brent повысилась на 1,14% до $69,54. Кроме нефти, положительное влияние на нацвалюту оказывают предстоящие встречи президентов РФ Владимира Путина и Джо Байдена, а также министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Дополнительную поддержку рубль начал получать от налогового периода. По итогам дня рубль подорожал к доллару США, евро, ослабился против британца.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,29%, до 73,80 руб., евро/рубль — на 0,22%, до 86,67 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,13%, до 104,39 руб.

С 17 мая в Англии начали снимать коронавирусные ограничения. Открылись гостиницы, рестораны, туристические объекты. На этом фоне британец укрепился к доллару и соответственно к рублю.

Сегодня, 18 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $69,60. По нефти ожидается рост котировок выше $70 за баррель.

Доллар США сдает позиции основным валютам. С открытия Мосбиржи рубль подорожал до 73,73 руб. Внешний фон благоприятный для дальнейшего укрепления рубля. Цель сохраняется на уровне 72,65 руб.

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