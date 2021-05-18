Благовещенск, , 08:07 — REGNUM В Амурской области сапёры Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) завершили работы по уничтожению обнаруженных жителями снарядов времён Великой Отечественной войны. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба ВВО Минобороны РФ.

Опасная находка была обнаружена жителями села Троицкое Ивановского района Амурской области в ходе земляных работ.

«По данным предварительного осмотра, найденный снаряд относится к периоду Великой Отечественной войны. В ходе обследования близлежащей территории военнослужащими инженерно-сапёрного подразделения было обнаружено ещё несколько неразорвавшихся боеприпасов военных лет», — говорится в сообщении.

Из-за плохого состояния некоторых снарядов было принято решение уничтожить все найденные боеприпасы, около десяти, на месте обнаружения методом подрыва.

Отмечается, что всего сапёры за несколько дней обследовали и очистили более 400 тысяч квадратных метров опасной территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вблизи посёлка Алакуртти Мурманской области сапёры отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота ВМФ России обезвредили авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны.

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