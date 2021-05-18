Нью-Дели, , 08:06 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 263,5 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 263 533 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 25 228 996.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 4329 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 279 718.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 21 596 512 человек вылечились от нового заболевания и еще 3 353 765 находятся в настоящее время на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 281 386 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.