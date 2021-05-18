Пермь, , 08:04 — REGNUM В Екатеринбурге правоохранители установили личность одного из мужчин, погибших 17 мая в сквере имени Джавахарлала Неру в результате резни. Им оказался житель Октябрьского района Пермского края 1987 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, утром 17 мая в парке произошло массовое убийство. По одной из версий, конфликт между собутыльниками перерос в поножовщину, мужчина зарезал своих оппонентов. При задержании злоумышленник оказал сопротивление, поэтому полиции пришлось применить оружие. Екатеринбуржец был доставлен в больницу и прооперирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — за убийство трех человек, а также за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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