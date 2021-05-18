18 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Жители Омска массово жалуются на зловоние в воздухе. «Нас травят», — пишут они в соцсетях. А официальные ответы властей по этому поводу некоторые горожане считают просто отпиской. Подробности — в обзоре ИА REGNUM.

Татьяна Иващенко, , 09:19 — REGNUM Жители города Омска в соцсетях с 17 мая массово жалуются на дымку и «химический запах» в воздухе.

В противогазе Цитата из х∕ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР

«Пока мы спим, нас травят. Сегодня где-то в 6 утра газом воняло на Левом», — сообщил подписчик паблика «Проект «Дыши» Омск в соцсети «ВКонтакте» Кирилл Б.

«Когда это кончится??? Ночью начинается травля. Пришлось закрыть окно после полуночи. Красный путь. Газ. Дымка стояла, и так до сих пор. В жару и не открыть окно. Детей в сад утром ведут, а они носы держат. Это нормально?» — пишет Дарья A.

«Увозите детей и себя оттуда, это действительно страшно. Сама жила в Омске — летом там просто треш творится», — отметила Вера А.

О зловонии в воздухе сообщила и жительница ул. Чокана Валиханова Евгения О.

«Валиханова — опять ночь кошмара в газовой камере. Экомониторинг придумали в качестве буфера, в расчёте на то, что люди позвонят и успокоятся. По факту же просто фиксируют, да, травят, но никаких мер никто принимать не будет», — пишет она.

«Тухачевского, 22, вонь химией», — пожаловалась Вера Л.

«В течение всего дня порывы ветра носят по Нефтяникам какой-то химический запах, то ли газа, то ли ещё чего», — обратил внимание 17 мая Сергей С.

«Мамина-Сибиряка, 15, сильный запах гари», — подчеркнула 18 мая Марина С.

Также подписчики сообщают о «вони» и «смоге» на Магистральной, Водников, Красном Пути, Туполева и так далее.

Омск Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

В комментариях отметилось областное минприроды. В ведомстве сообщили, что 17 мая, начиная с 20:30 по местному времени, в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования действительно начали поступать массовые обращения жителей на запах гари, задымления.

«Больше всего сообщений зафиксировано из Кировского и Советского городских округов. По словам начальника смены ГО ЧС Заболотного, в районе Фадино тушили верховой пожар. Вероятно, сильным порывистым ветром до города «дошёл» этот дым. Обращения жителей города на запах гари поступали всю ночь. Концентрация пыли в воздухе к 06:00 ч., согласно автоматизированным постам, увеличилась до половины ПДКм.р.» — подчеркнули в минприроды.

В то же время на автоматизированных постах наблюдений, расположенных по ул. 10 лет Октября, ул. К. Заслонова, ул. Дмитриева, не зафиксировано превышений по измеряемым показателям.

«Да хватит уже издеваться над людьми своими отписками! Вонь есть, выброс химии есть!» — убеждена Юлия З.